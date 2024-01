Bagnoli, cos'è la bonifica innovativa dei sedimenti contaminati: la sperimentazione avviata nei giorni scorsi

È stata avviata nei giorni scorsi la sperimentazione per la bonifica innovativa dei sedimenti contaminati nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) situato nell’area ex-industriale di Bagnoli. La Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, ente coordinatore del progetto "Life Sedremed", insieme agli altri partner, dopo oltre un anno di studi preliminari e programmazione, ha completato l’installazione delle tecnologie nell’area dedicata alla sperimentazione.

La sperimentazione

La sperimentazione si basa sull’utilizzo combinato di microrganismi e di corrente elettrica a basso voltaggio al fine di diminuire la concentrazione di contaminanti tossici nei sedimenti marini, di fatto uno degli elementi più complessi nelle bonifiche riguardanti gli ex-siti industriali.

L’area interessata, nei pressi del pontile sud, ha visto l’installazione di un sistema di elettrodi fornito dalla azienda finlandese Ekogrid OY, e di microorganismi incapsulati sviluppati dall’azienda belga Idrabel Environmental Biotechnologies.

Per fine febbraio è previsto il primo di tre campionamenti per il piano di monitoraggio sviluppato dall’Università Politecnica delle Marche e dall’azienda tedesca Isodetect. Queste analisi permetteranno di monitorare le variazioni di concentrazioni dei contaminanti presenti quali idrocarburi, metalli pesanti e diossine.

L'area di Bagnoli

Quella di Bagnoli è una delle aree identificate ad alto rischio di crisi ambientale in Italia ed è stata inserita nell’elenco dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) (Legge 388/2000). Le conoscenze sulla contaminazione presente nell'ex sito industriale sono disponibili grazie alla relazione ISPRA (BoI-Pr-CA-BA-relazione-02.04) e al progetto ABBACO, concluso nel 2020. Il progetto ABBACO è stato condotto dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) e dall’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), rispettivamente coordinatore e partner di "Life Sedremed".

La contaminazione dei sedimenti di Bagnoli - si legge sul sito ufficiale del progetto - è caratterizzata da alti livelli di idrocarburi alifatici tra cui gli IPA (fino a 2800 mg/Kg); PCB (da 25 a 155 ug/kg); PCDD (fino a 316 ng/kg); e metalli pesanti come As (845 mg/kg) e Pb, Zn, Cd, Cu e Hg. Questi valori superano pericolosamente i limiti fissati dal DM 56/09 e contribuiscono al mancato rispetto dello stato di qualità ambientale richiesto dalla Direttiva quadro sulla strategia marina (2008/56/CE) e dalla Direttiva sugli standard di qualità ambientale (2008/105/CE).

Le concentrazioni di alcuni metalli pesanti, e in particolare dell’arsenico (As), sono influenzate dall’attività vulcanica che caratterizza l’area e quindi una quota rilevante può essere considerata di origine geogenica naturale.

Nell’area marina - spiega Life Sedremed - l’inquinamento si è accumulato nei sedimenti, a causa degli scarichi delle industrie ma anche semplicemente per le perdite durante i processi di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti finali. La contaminazione è quindi molto simile a quella presente nei terreni. Sebbene l’area contaminata in mare si estenda per oltre 14 km2, e i sedimenti presentino elevati livelli di contaminazione dal litorale di Bagnoli fino a oltre l’isola di Nisida, raggiungendo una batimetrica di - 55 m, le opere di bonifica per il ripristino delle condizioni di balneazione non prevedono interventi oltre la batimetrica di - 7 m, concentrandosi quindi sui 50 ettari (0,5 km2) in prossimità della costa.

"L’area marina è interessata, oltre dalla contaminazione industriale, dal continuo scarico di acque reflue urbane non trattate. Pertanto, oltre alle sfide relative al ripristino della linea di costa e della bonifica dei sedimenti marini (attualmente in fase di progettazione) è necessario un intervento immediato per adeguare i sistemi fognari. Ad oggi circa 3 km di costa di Bagnoli non risultano balneabili. Questo inquinamento non solo impedisce l’utilizzo dell’area per scopi sociali ed economici, ma ha anche un impatto drammatico sulla flora e sulla fauna marina, con potenziali ripercussioni sulla salute umana. Inoltre, la presenza della colmata, formata da sottoprodotti industriali e rifiuti, rende ancor più complesso il processo di rigenerazione della costa. Gli interventi per rimuoverla sono ancora oggetto di approfondimenti a causa delle difficoltà tecniche, dei potenziali rischi ambientali e della necessità di individuare un’area per lo smaltimento dei volumi rimossi", aggiunge il sito del progetto.

Gli obiettivi del progetto

Il partenariato di "Life Sedremed" è composto da un gruppo multidisciplinare e intersettoriale di 7 partner provenienti da 4 paesi dell’UE. Il progetto è coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli che collabora con Invitalia, soggetto attuatore per la bonifica di Bagnoli, oltre a due fornitori di tecnologia basati in Belgio e in Finlandia, due partner accademici per il monitoraggio e una startup che gestisce gli aspetti di divulgazione e comunicazione del progetto.

L’area marina di Bagnoli-Coroglio rappresenta un contesto ideale per testare l’efficienza in-situ di tecnologie innovative di biorisanamento per la bonifica di sedimenti contaminati, fornendo nuove soluzioni che possono essere applicate su scala più ampia per una gestione sostenibile dei sedimenti marini contaminati in tutta Europa.

Il progetto propone l’installazione di un sistema elettrocinetico (tecnologia EKOGRID) e l’applicazione di microrganismi biofissati (tecnologia IDRABEL) per eseguire un biorisanamento avanzato dei sedimenti contaminati. La soluzione sarà completata da una metodologia di monitoraggio innovativa per studiare l’efficienza delle tecnologie di bonifica e l’impatto sulla biodiversità. In caso di successo, sia la metodologia di bonifica che quella di monitoraggio potrebbero essere integrate nel piano di decontaminazione di tutta l’aerea marina contaminata di Bagnoli.

Il progetto prevede anche la creazione del Mediterranean Remediation Knowledge and Innovation hub (MEDREHUB), un centro di ricerca che sarà localizzato a Bagnoli e promuoverà ulteriori studi e progetti sulle tecnologie di biorisanamento ambientale.