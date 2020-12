Bagnoli, cabina di regia: sigliato l'accordo per le infrastrutture

Novità sul fronte riqualificazione di Bagnoli. Si è riunita oggi la Cabina di Regia per la presentazione dell'Accordo tra il Commissario Straordinario di Governo, il Comune di Napoli e Invitalia per "la realizzazione dell'adeguamento Arena Sant'Antonio e relativi scarichi a mare e urbanizzazioni primarie del sito di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio".

Il testo riguarda soprattutto la progettazione, l’approvazione e l’attuazione degli interventi idrici relativi all'adeguamento del collettore dell’Arena Sant’Antonio e dei suoi scarichi a mare, insieme con la realizzazione di altri interventi infrastrutturali di urbanizzazione primaria che avranno - fa sapere Palazzo San Giacomo - "ricadute importanti non solo sull'area SIN ma sull'intera area Occidentale e sulla bonifica delle acque marine".

Gli interventi contenuti nell'Accordo sono, nel dettaglio: per il collettore Arena Sant’Antonio l'eliminazione degli scarichi nell'Emissario di Cuma dal collettore Arena Sant'Antonio e dalla collettrice Pianura, la realizzazione del nuovo tracciato interrato del collettore Arena Sant'Antonio, l'interramento del Collettore Arena Sant'Antonio nel tratto interno all'area SIN Bagnoli Coroglio, la realizzazione della condotta premente per il rilancio dei reflui all'emissario di Cuma, la realizzazione del nuovo impianto di trattamento acque di falda ed opere accessorie di adduzione e scarico; le opere di urbanizzazione riguardano invece la rete idrica di collettamento delle acque reflue e acque meteoriche, la rete idropotabile, la rete TLC in fibra ottica, la rete di viabilità primaria con relativi sottoservizi, e la realizzazione di infrastrutture di supporto al funzionamento del Turtle Point.

Ad apporre la propria firma sull'accordo, il Commissario di Governo Floro Flores, il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l’Amministratore Delegato di Invitalia Domenico Arcuri. Per il Comune di Napoli erano presenti alla Cabina di regia anche l'Assessore all'Urbanistica Carmine Piscopo e l'Assessore all'Ambiente Raffaele del Giudice.