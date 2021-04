Vaccini anti-Covid, oltre 60mila over 60 hanno ricevuto la prima dose in Campania

L'Unità di Crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha diffuso i dati delle vaccinazioni in Campania, aggiornati alle ore 12 del 17 aprile 2021.

Complessivamente ad oggi sono stati vaccinati con la prima dose 1.097.042 cittadini cittadini campani. Di questi, 419.291 hanno ricevuto la seconda dose.

Come si vede dalla tabella sottostante, è stata superata quota 60mila dosi per la fascia di età tra i 60 ed i 69 anni.

De Luca: "Isole immunizzate nell'arco di 20 giorni"

“Noi procederemo sulla scelta che abbiamo fatto: per le isole, che hanno una situazione sanitaria anche più delicata, chiuderemo nell’arco di 20 giorni l’immunizzazione, una volta completate le fasce a rischio. E poi pensiamo di fare accordi nei territori a vocazione turistica con gli operatori per cercare di anticipare le vaccinazioni”. E’ quanto annunciato dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nelle ultime ore, parlando della campagna vaccinale.