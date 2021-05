Vaccini, superata quota 2,6 milioni di somministrazioni in Campania: 55mila nelle ultime 24 ore

L'Unità di Crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha diffuso i dati delle vaccinazioni in Campania, aggiornati alle ore 12 di mercoledì 19 maggio 2021.

Complessivamente ad oggi sono stati vaccinati con la prima dose 1.877.588 cittadini campani. Di questi, 743.161 hanno ricevuto la seconda dose.

Le somministrazioni effettuate nella nostra regione, dunque, sono state finora, in totale, 2.620.749. 54379 quelle effettuate nelle ultime 24 ore.