Covid, 9 nuovi decessi nelle ultime 48 ore in Campania: scendono i ricoveri

Sono 7.358 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore. E' questo il dato che emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Unità di crisi regionale.

33.132 i test analizzati in totale, con il rapporto positivi/tamponi che si attesta al 22,2%.

Cresce di 10 unità il bilancio dei decessi: 9 nelle ultime 48 ore, uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri. Scende il dato dei posti letto occupati in terapia intensiva rispetto al bollettino del giorno precedente (da 36 a 35), ed anche quello relativo ai posti letto occupati in degenza ordinaria (da 720 a 710).

I dati nel dettaglio

Positivi del giorno: 7.358

di cui:

Positivi all'antigenico: 6.991

Positivi al molecolare: 367

Test: 33.132

di cui:

Antigenici: 28.809

Molecolari: 4.323

Deceduti: 9 nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 35

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 710

(*) Posti letto Covid e offerta privata.

De Luca: "Registriamo una stabilizzazione dei contagi"

"Stiamo registrando una stabilizzazione dei contagi, non abbiamo particolari sofferenze nelle terapie intensive. Speriamo di aver raggiunto il picco di questa esplosione estiva di Covid. Siamo impegnati a sostenere le misure necessarie per far fronte al Covid quotidianamente. E' chiaro che dopo la stagione turistica dovremo mettere in conto anche una ripresa del contagio. Cerchiamo di essere prudenti e responsabili". Così Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione sul contagio da Covid in Campania nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio.