Covid, oltre 70 nuovi ricoveri nei reparti ordinari in Campania: il bollettino

Sono 4.991 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore. E' questo il dato che emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Unità di crisi regionale.

16.061 i test analizzati in totale, con il rapporto positivi/tamponi che si attesta al 31,07%.

Cresce di 30 unità il bilancio dei decessi: 6 nelle ultime 48 ore, 24 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Scende il dato dei posti letto occupati in terapia intensiva rispetto al bollettino del giorno precedente (da 34 a 28), mentre cresce in maniera sostanziale quello relativo ai posti letto occupati in degenza ordinaria (da 649 a 722).

I dati nel dettaglio

Positivi del giorno: 4.991

di cui:

Positivi all'antigenico: 4.818

Positivi al molecolare: 173

Test: 16.061

di cui:

Antigenici: 14.313

Molecolari: 1.748

Deceduti: 6 nelle ultime 48 ore; 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 28

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 722

(*) Posti letto Covid e offerta privata.