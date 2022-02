Covid, calano le ospedalizzazioni nell'ultima settimana in Campania

Continua a calare in misura significativa il numero dei nuovi positivi al Covid-19 negli ultimi 7 giorni. La riduzione settimanale è stata del 31% in Italia e del 19% in Campania. Per conseguenza è calata anche l’incidenza settimanale su 100 mila abitanti: da 1.691 a 1.175 in Italia, e da 1.399 a 1.144 in Campania. E' quanto emerge dai dati del consueto report settimanale a cura di Anci Campania.

Cala anche la pressione sugli ospedali. Si è ridotto, infatti, il numero medio dei posti letto occupati di area medica e soprattutto in terapia intensiva, in cui il calo è stato del 10% in Italia e del 15% in Campania. Cresce ancora la copertura vaccinale in tutte le fasce d’età e anche in quella 5-11 prossima al 50% di copertura.

"Insomma, segnali che inducono fondatamente a ritenere che ci si trovi al cospetto di una stabile inversione di tendenza, sebbene il rispetto delle vigenti misure rappresenti condizione essenziale affinché la curva continui a calare e con maggiore velocità", conclude il dott. Antonio Salvatore, direttore scientifico e responsabile del dipartimento salute ANCI Campania.