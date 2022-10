De Luca: "Rischiamo di non avere risorse per pagare le bollette degli ospedali"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì ha lanciato l'allarme per i costi esorbitanti delle bollette energetiche per le strutture sanitarie.

"Il problema delle bollette diventa pesantissimo per il settore produttivo, per le famiglie, per il mondo del commercio e dell'artigianato. Il mondo dei trasporti è totalmente in crisi, il governo deve decidere come trasferire risorse alle aziende di trasporto che rischiano tutte di fallire, i Comuni rischiano di non avere le risorse per pagare le bollette, nella sanità rischiamo di non avere le risorse per pagare strutture come quelle ospedaliere, che richiedono una quantità di energia spaventosa".