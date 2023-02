Taser e bodycam in dotazione alla polizia municipale per sei mesi: la sperimentazione

Sei mesi di sperimentazione. È quanto è previsto duri il periodo di dotazione, stabilito per quattro pattuglie della polizia municipale di Napoli, di taser di nuova generazione e bodycam.

A confermarlo è stato l’assessore comunale alla Sicurezza Antonio De Iesu, che ha anche specificato come la spesa per le casse di Palazzo San Giacomo ammonti, per l'iniziativa, a 15mila euro.

Le pistole a impulso elettrico saranno fornite dalla Axon. Si tratta di un modello evoluto rispetto a quelle utilizzate da polizia, carabinieri e finanza: può sparare due colpi e ha doppio laser.

Il taser la nota pistola capace di stordire chi ne viene colpito così da permettere agli agendi di bloccarlo.

Le bodycam, videocamere che saranno sulle pettorine dei poliziotti e ne registreranno l’attività, saranno direttamente correlate all’uso dei taser.

Un formatore istruirà gli agenti sull’utilizzo del taser.