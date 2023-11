Andrea Bocelli commuove la Federico II con la sua voce |VIDEO

Il tenore si è esibito al termine della cerimonia per il conseguimento della laurea ad honorem in due arie che hanno emozionato la platea, tutta in piedi per applaudirlo

Un regalo a Napoli. Andrea Bocelli ha voluto concludere la cerimonia per la consegna della laurea honoris causa in Gestione delle politiche dei servizi sociali con un'esibizione che ha commosso l'intera platea. Il tenore toscano si è cimentato in due note arie. La prima è stata la Mattinata di Ruggero Leoncavallo, mentre la seconda è stata L'alba separa dalla luce l'ombra di Tosti e D'Annunzio. Al termine della performance, i presenti si sono alzati tutti in piedi per un tributo al maestro.