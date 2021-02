Il boato che accompagna i terremoti: ecco di cosa si tratta

Napoli siede su di un'area vulcanica, con protagonisti assoluti il Vesuvio e i Campi Flegrei. I terremoti sono quasi all'ordine del giorno, e chi vive in queste zone ha imparato in qualche modo a conviverci da tempi oramai immemori, riconoscendo degli aventi sismici anche alcune particolari caratteristiche.

Una di queste, sulla quale spesso ci si interroga, è il cosiddetto "boato" che spesso pare accompagnare i terremoti. A spiegare di cosa si tratta ci pensa l'Ingv. "Oggi sappiamo – spiega in un articolo sul suo sito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – che il rumore è causato proprio dal passaggio delle onde sismiche.Il terreno si comporta come un enorme altoparlante che si muove sotto i nostri piedi trasferendo le vibrazioni all’aria. Sono le onde P (le più veloci, quindi quelle che arrivano per prime nel tragitto dall’ipocentro al luogo di osservazione) a essere la causa principale dell’emissione acustica, mentre le più lente onde S sono maggiormente responsabili dello scuotimento del terreno".

"Generalmente – prosegue l'Ingv – il terremoto causa rumore nella zona epicentrale anche per sismi di bassa magnitudo. Nelle descrizioni spesso è riferito a un rombo, un tuono, un vento impetuoso, un’esplosione o anche a un colpo secco di fucile. Oltre alle descrizioni dei testimoni, esistono delle rare registrazioni per lo più casuali e fortuite che dimostrano che i terremoti possono produrre suoni nel campo delle frequenze udibili, solitamente in quelle più basse".