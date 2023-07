Black out ripetuti al Vomero: famiglie con anziani e bambini e attività commerciali senza energia per ore

E' una situazione davvero delicata quella che stanno vivendo i quartieri Vomero e Arenella negli ultimi giorni. Black out ripetuti stanno mettendo in difficoltà tantissime famiglie e attività commerciali dell'area.

Proprio nella zona collinare lunedì sera era stato necessario installare un generatore con cui alimentare temporaneamente la rete elettrica a causa di un grosso guasto.

Una vera e proprio situazione kafkiana è quella che stanno, invece, vivendo da ormai circa 24 ore alcuni palazzi ed esercizi commerciali della parte iniziale di via Cilea, dopo l'incrocio con via Gemito. Nella giornata di mercoledì 19 luglio, dopo alcuni disservizi, è stata completamente sospesa l'erogazione dell'energia elettrica poco dopo le 17 fino a poco prima di mezzanotte, con famiglie con anziani e bambini in grandissima difficoltà, in considerazione anche del forte caldo, ed attività commerciali, soprattutto quelle del food, pesantemente danneggiate dalla situazione.

Dopo qualche ora di respiro, l'erogazione dell'energia elettrica è stata nuovamente sospesa nella tarda mattinata di oggi, fino alle 14.30 circa.

(Aggiornamento 14.30).