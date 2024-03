Bimbo autistico allontanato dall'aula, interviene il governo: ispezione a scuola

Interviene anche il governo sulla vicenda dell'allontanamento da un'aula scolastica di un bambino autistico durante un evento sul bullismo, lo scorso 7 febbraio, in una scuola di Afragola.

Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha infatti disposto un'immediata ispezione all'interno dell'Istituto comprensivo Europa Unita che si è già svolta. A renderlo noto è stato il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Sulla vicenda è intervenuta anche la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, intervistata da SkyTg24, "La cosa che mi preme di più che passi - ha detto - è che quel bimbo era un valore aggiunto nell'incontro, così come lo è ogni bambino che partecipa a momenti di confronto soprattutto su temi così importanti, come bullismo, cyberbullismo, contrasto alla mancanza di rispetto e di dignità delle persone".

"Quello che mi sconcerta sempre un po' - ha aggiunto - è che parliamo di risorse, di norme da migliorare, ne parlo spesso anche io, ma parlo spesso anche del fatto che dobbiamo fare un grande salto di qualità, di civiltà, e ogni persona si deve rendere conto che deve avere uno sguardo diverso, soprattutto con i bambini".

Locatelli ha ricordato che il ministro Valditara sta lavorando "a una riforma sul sostegno e sul miglioramento anche dell'approccio a questo tema. Non è solo questione degli insegnanti e dirigenti scolastici, questo è un tema che dobbiamo affrontare tutti. O lo facciamo insieme questo salto di qualità etico, morale e intelligente oppure - ha concluso - qualcuno rimarrà sempre indietro".