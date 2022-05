Bimba down offesa, Trapanese: "Questione di ignoranza"

Per una volta l'assessore Trapanese torna a essere Luca, il papà di Alba, una bimba affetta da sindrome di Down suo malgrado vittima di uno spiacevole episodio. Lo scorso weekend, mentre erano in spiaggia, un bambino si avvicina a Luca e gli rivolge queste parole: "Mia madre dice che lei è malata e brutta" riferendosi ad Alba.

"Ci ho messo tutto il weekend per elaborare quanto accaduto - afferma Trapanese - Sul momento non ho saputo cosa rispondere a quel bambino". Poi, dopo 48 ore di sofferenza interiore, l'assessore comunale ha scritto un post Facebook.

"Ma la mia non è una denuncia - assicura - né vuole essere una ramanzina per quel bambino. E' la presa d'atto che le istituzioni non hanno fatto abbastanza per far comprendere la differenza tra malattia e disabilità e per far comprendere che disabilità non è sinonimo di bruttezza. Se un ragazzino cresce in una famiglia in cui non si sa che cos'è la sindrome di Down non saprà neanche rapportarsi ad ess. Probabilmente quella madre non è una cattiva persona, è solo ignorante nel senso buono del termine. Non si rende conto che in questo modo espone due persone all'infelicità: chi ha la sindrome di Down e il figlio, che avrà difficoltà a rapportarsi con la società".