Teatro San Carlo, dal rappresentante della Regione il 'no' al bilancio di previsione per il 2023: i motivi

Il prof. Riccardo Realfonzo, rappresentante della Regione Campania nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo, ha messo a verbale le motivazioni che nelle scorse ore hanno determinato il suo voto contrario al bilancio di previsione della Fondazione per il 2023.

"In particolare - spiega nel dettaglio una nota dell'ente di Palazzo Santa Lucia - sono stati eccepiti:

1) Previsioni in bilancio di ingenti extra costi collegati ai contratti della dirigenza apicale;

2) Utilizzo del criterio del finanziamento storico per la determinazione delle entrate indicate in bilancio, in difformità ai principi in materia e pure in presenza della conclamata assenza di alcune risorse;

3) Previsioni in aumento delle entrate da bigliettazione e abbonamenti a fronte della chiusura del Teatro, causa lavori, nei primi tre mesi del 2023;

4) Previsione di un piano di assunzioni di personale di dubbia compatibilità con la normativa in materia e discutibile sostenibilità economico-finanziaria;

5) Previsione di significativi decrementi di alcuni costi non comprovati da istruttoria;

6) Sottostima del fondo accantonamento rischi;

7) Incoerenza tra somme dichiarate a credito della Fondazione e somme verificate a debito di enti terzi".

Il Consiglio di indirizzo del Teatro di San Carlo ha approvato il Bilancio di previsione 2023, con il solo voto contrario del rappresentante della Regione.