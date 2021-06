Torna il bike sharing a Napoli: inaugurazione e polemiche

Riparte, domani mercoledì 9 giugno alle 11.30 in via Partenope, il bike sharing cittadino. Ad essere presentato all'Hotel Vesuvio sarà questa volta il servizio "Napoli 'n bike", un bike sharing elettrico nato dalla collaborazione di MC Consulting, Unicoenergie, Esa e Q8.

Al momento non si conoscono ancora i punti in cui saranno presenti ciclostazioni né il costo del servizio.

La polemica

È però già chiaro che "Napoli 'n bike" non parte tra i favori unanimi. Così Emiliana Mellone, tra i principali esponenti dell'associazione CleaNap che gestì il precedente bikesharing cittadino (che era una sperimentazione del MIUR).: "Il comune di Napoli, dopo anni di immobilismo e incapacità di produrre un servizio per i cittadini “in house”, con una mobilità disastrosa, senza infrastrutture né sicurezza per i pedoni, concede a un cordata un servizio di bike “washing”, il greenwashing applicato al mondo a due ruote. Cari amministratori, di ieri, oggi e domani, per voi che significa sostenibilità ambientale?".