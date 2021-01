Lotteria Italia 2020, i premi di seconda e terza categoria vinti a Napoli e provincia

Finisce a Pesaro, nelle Marche, il primo premio della Lotteria Italia 2020 da 5 milioni di euro, grazie al biglietto Serie E409084, come rende noto l'agenzia Agimeg. Il secondo premio da 2 milioni bacia invece Prizzi (PA) (Serie G162904), mentre il terzo da 1 milione Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma (Serie A066635). In Campania, ad Altavilla Irpina (AV), sono finiti i 500 mila euro del quarto premio (Serie D114310), mentre Cavarzere (VE) festeggia con il biglietto da 250 mila euro (Serie A211417).

I premi di seconda categoria (50mila euro) vinti tra Napoli e provincia

B 275673 PORTICI NA

C 378784 CASORIA NA

I premi di terza categoria (25mila euro) vinti tra Napoli e provincia

B 491291 NAPOLI NA

E 430774 NAPOLI NA

E 445601 VILLARICCA NA

D 126185 NAPOLI NA

Lotteria Italia 2020: come incassare le vincite

Il biglietti vincenti - ricorda l'agenzia Agimeg - devono essere presentati integri ed in originale - sono quindi escluse copie di ogni tipo anche se autenticate - presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l'Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali s.r.l.” - viale del Campo Boario, 56/D - 00153 Roma. Il biglietto può anche essere spedito al suddetto Ufficio, a mezzo di raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale). In caso di biglietto acquistato online, la richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto. I premi devono essere richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. del bollettino ufficiale dell'estrazione.