Biglietti Unico Campania introvabili: accordo per i lavoratori Giraservice

Biglietterie chiuse e titoli di viaggio introvabili da mesi. Revocata la gara che non garantiva livelli occupazionali: ce ne sarà una nuova. Formazione per i dipendenti dell'azienda fallita

Trovare un biglietto del consorzio unico Campania è, da mesi, un'impresa. Biglietterie chiuse, distributori automatici di ticket guasti, file estenuanti per i pochissimi punti vendita rimasti attivi, come quello di piazza Garibaldi.

Un'emergenza che viene da lontano, dalla crisi della Giraservice, l'azienda che per oltre vent'anni si è occupata della distribuzione dei titoli di viaggio, oltre che di presidiare le biglietterie. La società è stata messa da parte dal Consorzio Unico per una serie di inadempienze economiche. Ma nel mentre si preparava una nuova gara d'appalto, non si è pensato di risolvere il problema della vendita dei biglietti.

Come se non bastasse, una volta aggiudicata la gara, la scorsa primavera, i lavoratori Giraservice hanno scoperto che l'azienda subentrante non aveva alcuna intenzione di ricorrere alla clausola di salvaguardia sociale, garantendo il passaggio di cantiere ai vecchi dipendenti.

Negli ultimi giorni, però, sembrano esserci state delle schiarite. Le organizazione sindacali fanno sapere che la gara è stata revocata e ne verrà pubblicata una nuova con un ventaglio di servizi più ampio, così da coinvolgere almeno in parte i lavoratori oggi in cassa integrazione. Gli ammortizzatori sociali, però scadranno a ottobre. Ecco perché la Regione Campania sta pensando a un programma di formazione che consenta il reinserimento delle persone rimaste fuori in altri ambiti.

Con la città di nuovo popolata da turisti si va incontro anche a brutte figure. I visitatori che arrivano nelle stazioni della metro non hanno idea di come comprare un tagliando, cosa che diventa imposibile anche all'esterno dopo la chiusura serale delle tabaccherie.