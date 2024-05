Al momento dell’acquisto, l’utente dovrà specificare origine e destinazione dello spostamento. La coppia origine/destinazione individua anche un verso di percorrenza. L’utilizzo del titolo al di fuori del percorso è sanzionabile. Una volta emesso, il titolo “QR code stampato” non è mai rimborsabile.

La validità, di 180 minuti, potrà decorrere dal momento dell’acquisto, oppure differita (in altra fascia oraria nel giorno stesso o fino a cinque giorni successivi). Mostreranno sempre una data/ora di inizio validità e una data/ora di fine validità e potranno essere utilizzati per effettuare una sola corsa su un solo mezzo di Anm.

Il supporto è costituito da uno scontrino stampato su normale carta termica su cui vengono impresse le caratteristiche del titolo di viaggio e un “QR code”. Al momento saranno emessi solo titoli di corsa singola aziendale e soltanto per le tariffe NA1, NA2, AC1 e Alibus.

Anm informa che a partire dal 20 maggio sarà più semplice per gli utenti acquistare i titoli di viaggio. Questi saranno, infatti, acquistabili presso i circuiti Punto Lis/Lottomatica (rete tabaccai), Drop Point e Mooney. Si tratta di reti di esercizi commerciali diffuse capillarmente sul territorio, abilitate ad emettere i titoli Anm.

Anm, nuove possibilità per acquistare i biglietti: la novità entrata in vigore in queste ore