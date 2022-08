Concerto Coldplay a Napoli, come acquistare i biglietti: i prezzi

Si terrà il 21 giugno 2023 l'attesissimo concerto dei Coldplay allo stadio Maradona di Napoli. La band britannica arriverà anche nel capoluogo campano con il world tour "Music of the Spheres".

Come acquistare i biglietti

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10.00 di mercoledì 24 agosto fino alle ore 10.00 di giovedì 25 agosto in presale esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation:

Dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto in vendita libera su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

In fase di presale ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti. In fase di vendita generale ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 6 biglietti.

I prezzi

Prato 103,50€ (90,00€ + prev. 13,50€)

Primo Settore Numerato 172,50€ (150,00€ + prev. 22,50€)

Secondo Settore Numerato 138,00€ (120,00€ + prev. 18,00€)

Terzo Settore Numerato 97,75€ (85,00€ + prev. 12,75€)

Quarto Settore Numerato 74,75€ (65,00€ + prev. 9,75€)

Quinto Settore Numerato 63,25€ (55,00€ + prev. 8,25€)

Sesto Settore Numerato 57,50€ (50,00€ + prev. 7,50€).