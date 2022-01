Comicon 2022, biglietti in vendita: gli abbonamenti 2020 saranno validi per la nuova edizione

La prossima edizione di Comicon torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 22 al 25 aprile 2022. Dal 10 gennaio 2022 sono disponibili in vendita i biglietti giornalieri e abbonamenti, sia online che presso i rivenditori Go2.

Sia il biglietto giornaliero che l’abbonamento sono nominativi e validi solo ed esclusivamente se accompagnati da un vigente documento di riconoscimento con foto. È vietato l’ingresso senza Green Pass Rinforzato (se ancora vigente ad aprile 2022) e/o qualsiasi altro documento sostitutivo/aggiuntivo come deciso dalle autorità sanitarie nazionali e regionali. Chiunque partecipi a Comicon deve obbligatoriamente accettare le condizioni di acquisto e il regolamento della manifestazione e le vigenti nome anti Covid-19.

Cambio nominativo per gli abbonamenti 2022 consentito entro il 18 marzo

I biglietti giornalieri e gli abbonamenti non sono in alcun caso rimborsabili. Non è consentito il cambio nominativo per i biglietti giornalieri; solo per gli abbonamenti acquistati online dal 10 gennaio è possibile il cambio nominativo una sola volta, entro il 18 marzo 2022, inviando una mail all’indirizzo biglietticomicon@go2.it. I titoli d’ingresso acquistati presso il circuito delle rivendite non si potranno modificare in alcun caso.

Abbonamenti 2020 validi per l'edizione 2022

Gli abbonamenti con data 2020 sono automaticamente validi per l’edizione 2022. Il cambio nominativo per gli abbonamenti 2020 è valido solo per coloro che ne hanno fatto richiesta entro il 10 gennaio 2022. I biglietti giornalieri con data 2020 non sono validi per il 2022.

Info utili:

Abbonamento 4 giorni: 30,00 euro

Biglietti giornaliero:

– 22 aprile: 10,00€; ridotto 6,00€ (scuole,under 12, over 65)*

– 23, 24 e 25 aprile: 13,00€ e ridotto 9,00€ (under 12, over 65)*

Gratuito per bambini sotto i 6 anni e per diversamente abili al 100%.

N.B. Al prezzo dei biglietti si aggiunge 1,00€ di prevendita ed eventuali spese di commissione.