Anm, in vendita serie speciale di biglietti a tiratura limitata

Da mercoledì 18 ottobre, sarà in distribuzione la serie speciale 1522 di biglietti ANM, realizzata in collaborazione con il Comune di Napoli per supportare la diffusione del numero antiviolenza e stalking 1522. I titoli saranno disponibili, in tutte le rivendite, nelle

tipologie corsa singola e giornaliero con una tiratura di 2mln di biglietti.

“Questa campagna di sensibilizzazione che abbiamo progettato con ANM – spiega la presidente della Consulta delle Elette Annamaria Maisto - porterà ad una maggiore sensibilizzazione nei confronto del problema della violenza sulle donne e soprattutto alla possibilità, per tutti coloro che abbiano necessità di denunciare, di chiedere aiuto in caso di episodi, sia intra che extra familiari, al numero gratuito 1522”.

"Un modo per ricordare le 96 donne vittime di femminicidio dall’inizio del 2023 - dichiara l'assessore alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante - e tutte coloro che subiscono violenze quotidiane. Un modo per scuotere le coscienze e per ricordare che occorre un lento, ma profondo e radicale e necessario cambiamento culturale, affinché violenza non ci sia più".

"ANM è anche un veicolo di messaggi sociali - dichiara l'assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza - . Importantissima la campagna antiviolenza di genere, a cui si è prontamente aderito con il biglietto dedicato, che sarà sotto gli occhi di tanti passeggeri: nella sola Linea 1 ci sono oltre 100.000 passaggi al giorno".

“Violenza e stalking sono piaghe che avvelenano questa società - afferma Francesco Favo Direttore Generale di ANM - . Ciascuno è tenuto a fare la propria parte sia come singoli che come realtà industriali impegnate sul territorio”.