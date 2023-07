Nuove emettitrici di biglietti Anm in funzione da agosto | FOTO

Sono pronte le nuove emettitrici di biglietti Anm, che entreranno man mano in funzione ad agosto. E' quanto reso noto in questi giorni via social dall'assessore comunale alle infrastrutture e alla mobilità Edoardo Cosenza.

"Le nuove emettitrici biglietti ANM da agosto man mano in funzione. E per Linea 1 e funicolari Funziona il tap and go, sia con bancomat che con carta di credito", scrive Cosenza su Facebook pubblicando le immagini delle nuove emettitrici.