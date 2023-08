Nuove emettitrici di biglietti Anm: "Entro fine ottobre saranno in tutte le stazioni"

Saranno in tutte le stazioni le nuove emettitrici per i biglietti del trasporto pubblico locale a Napoli, che sono già comparse nelle ultime settimane nella stazione di piazza Municipio. Ad annunciarlo è l'assessore comunale alle infrastrutture e alla mobilità Edoardo Cosenza.

"Le nuove emettitrici. Prove fatte ad agosto nella stazione Municipio di Linea 1. Fatti 16.000 biglietti in questi giorni di agosto. Entro fine ottobre saranno in tutte le stazioni. Sono oltre 70 nuove emettitrici che si affiancano alle precedenti", scrive in un post su Facebook l'assessore Cosenza.