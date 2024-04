BigMama, rap e ironia per lottare il body shaming e le discriminazioni | Video e Foto

Simpatica, ma realmente simpatica, dal buon umore contagioso. Sono tra i poteri straordinari di una super eroina come BigMama al secolo Marianna Mammone. Da dopo il Festival di Sanremo sono davvero in tanti che stanno imparando a conoscerla perché è forte, sicura di sé, empatica, straordinariamente diretta, del resto, non potrebbe essere diversamente visto che è diventata portavoce di una battaglia qualche volta che non sempre viene presa sul serio quanto si dovrebbe: il body shaming con critiche al corpo, gli insulti legati all’aspetto fisico, che chiunque lo infligga, anche involontariamente meriterebbe serie sanzioni.

BigMama conduce le sue lotte con le sue canzoni attraverso il suo flow è il suo modo dove affronta anche altre tematiche molto delicate come il bullismo, la violenza di genere e quella cattiva emarginazione che anche stupidamente viene inflitta a chi è visto diverso tanto da varcare il Palazzo di Vetro dell’ONU per parlare ai giovani. Ha 24 anni e con la sua simpatia, schiettezza e bizzarria riesce a parlare ai ragazzi e sta iniziando a esortarli a non darsi mai per vinti, a non lasciarsi schiacciare mai.

Un modello d’ispirazione per i ragazzi

E’ solare e vuole illuminare chi ancora sta nel buio senza sprecare un minuto con quel suo fare libero. Con successo, si sta facendo largo in quel mondo difficile che è la musica ma se che la strada è ancora lunga così come sa come parlare ai ragazzi per trasmettere le sue esperienze. È spigliata con le spalle grandi pronta a fronteggiare gli sgambetti, gli appellativi e frasi sgradevoli e se serve a sbeffeggiarli per disintegrarli. L’ascoltano quando parla e quando intona i suoi brani rap come La Rabbia non ti basta e i giovani pensano che è bello che ci sia qualcuno che dà a voce a ciò che li affligge, quasi a essere un’ispirazione per loro. Si sentono rappresentati da questa combattente poco più che ventenne.

Ha condiviso i drammi e i contraccolpi e il bullismo subito per il suo fisico forse proprio perché ha avuto la sua dose di dolori che non l’hanno incattivita e resa più debole, anzi.

Ha iniziato a costruire la sua carriera nel rap poco più che quindicenne iniziando a farsi conoscere dagli estimatori del genere, nel mezzo c’è stata la malattia con i sei cicli di chemioterapia affrontati, lo studio all’università dove a brevissimo si laureerà in Urbanistica, l’avvicinarsi alla comunità queer che ormai è parte di lei, gli anni vissuti a Milano dove integrarsi per una ragazza che viene da Avellino non è stata esattamente una passeggiata, le etichette per la sua fisicità, totalmente gratuite. Già, per tanta gente se una donna ha qualche taglia in più rispetto a quelle che sfilano in passerella o vediamo nei cartelloni pubblicitari sia un difetto, un crimine. Marianna, proprio su questo ha imparato a giocarci tanto anche con i suoi outfit che mettono in mostra il suo essere bella, sfidando apertamente proprio coloro che hanno concetti banali e superficiali sull’idea di bellezza, non privi di pregiudizi.

Con il sorriso, sfrontatezza e anche un pizzico di genuina tenerezza non si sottrae a raccontarsi perché a suo modo vuole confortare e spronare chi l’ascolta, chi potrebbe ritrovarsi in ciò che vive e ha vissuto.

“Mi sento come una sorella o un’amica per alcuni che mi seguono e nel mio piccolo cerco di infondere coraggio e quella voglia di non arrendersi mai” racconta a NapoliTODAY quando la incontriamo al Teatro Bellini di Napoli qualche ora prima del talk del Basement Caffè Live dove si confronta in un dialogo scoppiettante e divertente con l’attore Massimiliano Caiazzo.

Anche durante lo show in cui la platea del Bellini è piena di ragazzi, non esita a raccontare qualche episodio discriminatorio qualcuno avvenuto proprio durante il Festival di Sanremo legato alle sue origini campane, le delusioni che arrivano a causa di presunte amicizie che celano tanto opportunismo che abbattono quando si è molto giovane e che, diciamola tutta, lasciano l’amaro in bocca anche da adulti. Parla ai ragazzi come lei e lo fa senza filtri e semplicità, dove scappa anche qualche lacrimuccia quando spiega che quando scrive le canzoni è una valvola di sfogo per sé stessa mentre qualcuno trova il sostegno necessario per andare avanti per non mollare anche nei periodi più bui.

Dall’ONU all’album Sangue

Può piacere o meno, ma BigMama con il suo rap si sta imponendo tra le novità talentuose del panorama musicale italiano. Si sta affermando per i suoi testi schietti che sensibilizzano e colpiscono l’ascoltatore che, come i speech all’Onu o in qualche talk, vanno sempre dritti al punto.

Canta di discriminazioni, omofobia, autolesionismo, sempre in maniera personale, tracciando un percorso nuovo dove spicca il coraggio di mettersi a nudo davanti al pubblico, senza vittimismi, ma con forte personalità, mostrando con audacia quelle cicatrici che l’hanno ispirata e che racconta nelle sue canzoni.

Il suo primo "Sangue" contiene 12 tracce che dal personale si aprono al collettivo, coniugando il suo spirito rap con l’elettronica, il pop e la dance, in un linguaggio più esteso e trasversale al quale non manca una buona dose di ironia.

L’artista dimostra ancora una volta di essere in grado di immaginare un mondo, riempirlo di personaggi umani di ogni sfumatura, anche quelle peggiori, e distruggerlo a suon di messaggi forti e musica.

I beat sono ultrapotenti con testi attuali, ironici e mai banali, che in pratica, la rispecchiano in pieno. In ogni brano di Sangue che Marianna ha strutturato come un diario in musica, si punta a narrazioni esplicite e sofferte, con tanti temi attuali: il bullismo (La Rabbia non ti basta), il femminismo (Ragazzina), il catcalling (Cento occhi), la fratellanza (Sangue), la malattia (Veleno), l’amore nei suoi spasmi carnali e nei tormenti emotivi (Bomba a mano, Touchdown, Mamasutra), la violenza psicologica (Fortissima Freestyle, Malocchio): in una parola la vita.