Peppe Iodice e Bianca Guaccero al timone di Liberi Tutti: "Riuscirete ad uscire dalle Escape room?" | VIDEO e Foto

Rai2 è diventata la frontiera della sperimentazione di nuovi show per la tv di Stato. Qualcuno fa il boom come Viva Rai2 con Fiorello e Boomerissima con Alessia Marconi, qualcuno un po' meno come Mercante in fiera come Pino Insegno, che siano successi o flop questa è la direzione da seguire perché così si può puntare su una tv innovativa anche se si parla di intrattenimento dove si propongono anche volti noti ma insoliti alla conduzione di programmi televisivi.

Ecco che Liberi Tutti!, comedy show in onda su Rai2 in prima serata da lunedì 23 ottobre sembra corrispondere ai requisiti affidando la conduzione, pardon, la co conduzione a un gruppo decisamente inedito composto da Bianca Guaccero, Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia.

Il format

Liberi Tutti! È un format originale realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Triangle Production che sarà portato avanti in sinergia con il Centro di Produzione Rai di Napoli ed è il primo show televisivo ispirato al mondo delle Escape Room.

Il programma prevede la presenza di 6 ospiti vip (Ale & Franz, Paolo Conticini, Maurizio Casagrande, Simone Montedoro solo per citarne alcuni) che dovranno affrontare le sfide più incredibili per uscire dalle stanze misteriose in cui sono rinchiusi.

Nell’Auditorium Rai di Napoli sono infatti state allestite 4 Escape Room con 4 diverse ambientazioni: dalla Taverna dei Pirati alla Foresta Tropicale, dall’interno di una Navicella Spaziale all’Ufficio delle Poste, dal Castello di Dracula al Museo della Palla. Portarlo a Napoli è una decisione nata per la capacità del centro di produzione di essere dentro al format in tutti i modi con le sue maestranze che ne fa un centro di eccellenza. Poi il calore del pubblico fa la sua e per un programma del genere ne diventa parte integrante.

In ogni puntata si giocherà in 8 diverse Escape Room, arredate in maniera diversa per ricreare situazioni ed ambienti vari e sorprendenti.

Gli ospiti dovranno risolvere enigmi, misteri, tranelli e rompicapi per uscire dalle stanze e conquistare le parole che li aiuteranno a scoprire la Frase Misteriosa del gioco finale.

Sia i giocatori sia i telespettatori si ritroveranno in un ambiente immersivo e originale in cui divertirsi mettendo alla prova le proprie capacità.

I conduttori

C’è complicità e affiatamento tra Guaccero, Iodice e i Gemelli di Guidonia, caratteristica fondamentale per un programma complicato come Liberi Tutti incentrato per gran parte dall’improvvisazione, elemento cardine sul quale è costruito. “Sono in pieno flusso della vita. Vivo l'improvvisazione lasciandomi andare di fronte a ciò che pone la vita mi piace anche l'immediatezza con i suoi problemi questo me l'ha insegnato la tv” afferma Bianca Guaccero durante la conferenza stampa dello show avvenuta alla Rai di viale Marconi di Napoli.

Un progetto completamente nuovo che presenta varie difficoltà. Secondo Bianca Guaccero, tra queste c’è quella di “Ascoltare a 360 gradi perché saremo su più piani d'ascolto in cui. Siamo anche dentro al gioco e conduciamo il gioco”.

Bianca Guaccero ritorna a condurre un programma in Rai due anni dopo l’interruzione di Detto Fatto. Un periodo lontano dai riflettori che non sono stati vani. A chi le chiede se il ritorno da pioniera con un programma così sperimentale in prima serata per lei rappresenta una rivincita lei risponde: “Rivincita? Ho sempre pensato che a volte sia importante fermarsi per capire come imparare a evolversi. Dopo detto fatto ho avuto altre proposte ma mi sono posta delle domande per capire cosa mi stimolasse e mi facesse crescere. Poi ho voluto vivere la vita stando anche accanto a mia figlia. È importante fermarsi".

Si spera che aiuti Rai2 a risalire dopo i debutti poco fortunati. È una sperimentazione e possono esserci dei rischi ma si vuole innovare e rinnovare perché sulla carta ci sono tutti gli ingredienti che possa funzionare a partire da questa conduzione corale e dai contenuti dove la commedia è essenziale essendo un comedy show.

Se ai Gemelli di Guidonia è affidata l’aspetto della conduzione prevalentemente musicale, a Peppe Iodice c’è quella della comicità partenopea al 100 pe 100. Non gli sono stati dati paletti per condurre un programma.

“Ci sarà tutta la mia napoletanità sarò io al 100 per cento. Sono molto contento. Dopo 31 anni di live arrivo a una co conduzione. È una grande responsabilità ma ci arrivo con la consapevolezza di divertirmi” rivela Peppe Iodice quando noi di NapoliTODAY lo intervistiamo. Aggiunge “Qui Sarò come mi conoscete. Dirò ciò che non mi piace e dirò le cose che non mi convincono. Dirò e farò tutto quello che il pubblico aspetta da me”