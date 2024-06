"Gigi D'Alessio mi è stato vicino quando ho perso mio figlio": la rivelazione della nota cantante

Bianca Atzei sarà tra i protagonisti del Napoli Pride, sabato 29 giugno, in piazza Dante. La cantautrice ha ammesso di essere felicissima di esibirsi all'ombra del Vesuvio e di avere un rapporto speciale con la città partenopea. In un'intervista rilasciata al Corriere del Mezzogoiorno ha anche parlato dello speciale rapporto con il collega Gigi D'Alessio che le ha scritto un brano (Una cometa blu) sul tema della maternità interrotta. Un'esperienza che, purtroppo, la Atzei ha vissuto con il primo figlio.

Queste le parole della cantante che oggi è mamma di Noa: "Gigi per me è una persona speciale. Mi è stato accanto nei momenti più complicati della mia vita. Ho imparato molto da lui, umanamente e artisticamente. Quando mi è arrivata Una cometa blu ho subito pensato che fosse un brano che non avrei potuto mai scrivere, perché riguarda una cosa che mi è accaduta e che mi ha ferita. Gigi è riuscito a toccare con delicatezza un tema molto difficile, come appunto l’aborto spontaneo".