Beppe Vessicchio positivo al Covid: "Spero di poter partecipare al Festival di Sanremo"

Beppe Vessicchio è positivo al Covid. Ad annunciarlo è lui stesso. Il maestro d'orchestra napoletano, che al prossimo Festival di Sanremo dovrebbe accompagnare "Le Vibrazioni", al momento non ha sintomi significativi e spera di essere "libero" per la kermesse musicale.

"Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival", spiega in un'intervista all'Adnkronos.

"Ho ancora un po' di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo. Quest'anno con la enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell'anno scorso. Hanno avuto già diversi casi nell'orchestra e nel coro. E nel coro, che prova e si esibisce naturalmente senza mascherina, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri. Ci vuole grande pazienza. Ma io sono fiducioso", dice ancora Vessicchio.