Beppe Vessicchio e il divorzio con la Rai: "Contenzioso aperto, lotto da 10 anni"

Prosegue la polemica di Beppe Vessicchio nei riguardi della Rai, con la quale ha un contenzioso aperto da lungo tempo.

"Sono quasi dieci anni che lotto per vedere riconosciuti dei diritti su alcuni materiali di mia proprietà – ha detto il maestro d'orchestra partenopeo al quotidiano Libero che lo ha intervistato – dei nastri con musiche suonate da musicisti che ho ingaggiato e pagato io e per i quali mi sono accorto che la Rai non mi ha mai pagato".

"Ho fatto di tutto pur di non aprire il contenzioso. Sono andato a bussare di persona perché l'ufficio legale non rispondeva nemmeno alle raccomandate ma ho trovato un muro di gomma – ha proseguito – Questa è la realtà".

Ed è una situazione per la quale Vessicchio non può più lavorare in Rai. "L'ufficio scritture blocca le mie eventuali richieste di assunzione da parte di programmi prodotti dalla Rai. Fortunatamente non vivo solo del lavoro con la Rai – ha proseguito – La musica mi interessa a 360 gradi e ho tante possibilità. Se vivessi solo di quello sarebbe drammatico".

Per fortuna al Festival di Sanremo è potuto tornare. "Sono andato anche quest'anno, gratuitamente, a dirigere il duetto Grignani-Arisa – ha spiegato – Quello era un tributo a un amico e al suo progetto, oltre al fatto che fruttava pure 25 punti al Fantasanremo!".