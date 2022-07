Decennale del Consolato del Benin al Maschio Angioino

Presso il Complesso Monumentale “Maschio Angioino” di Napoli, il Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli, rappresentato dal Dott. Giuseppe Gambardella, ha celebrato il decimo anniversario dalla sua fondazione. Alla presenza del Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni del Bénin (ANCB) nonché Sindaco di Cotonou S.E. Luc Atrokpo, del Vice Rettore dell’Università di Abomey Calavi Prof.ssa Nelly Kelomé, dell'Assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli Prof. Vincenzo Santagada, come delegato del Sindaco Gaetano Manfredi, del Vice Presidente del Consiglio Comunale di Napoli Dott.ssa Flavia Sorrentino, del Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania On. Franco Picarone, del Presidente della VI Municipalità di Napoli Dott. Sandro Fucito, dell’Assessore alle politiche sociali e lavoro della VI Municipalità di Napoli Dott.ssa Mariarca Viscovo e dell Consigliere Comunale Avv. Gennaro Demetrio Paipais. e di numerosissime Autorità civili, diplomatiche, militari e religiose, l’Istituzione Consolare ha reso noto il bilancio delle attività e dei progetti di cooperazione allo sviluppo realizzati nel corso di questo decennio, grazie al preziosissimo supporto di Associazioni Onlus, Aziende e privati cittadini, senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere gli eccellenti risultati ottenuti.

I risultati raggiunti

Nel dettaglio sono stati realizzati 23 pozzi per l'approvvigionamento delle risorse idriche, edificate 8 scuole, ristrutturati ed allestiti 4 centri maternità, installato un impianto fotovoltaico sul tetto di un orfanotrofio a sud del paese, donati più di duemila kit scolastici e tantissimi apparecchi acustici per bambini sordomuti, assicurate cure mediche e beni di prima necessità, e messe in atto tante altre iniziative a sfondo culturale, solidale e di promozione del Paese. La cerimonia, moderata dalla Dott.ssa Angela Luisa De Stefano che ha saputo dare con eleganza e garbo il giusto lustro ad una serata dall’altissimo valore culturale ed umano, ha visto la proiezione di un documentario, realizzato dal Dott. Vincenzo Peluso, che ha ripercorso i momenti salienti del percorso decennale. Inoltre, l'Istituzione Consolare ha voluto ricordare la memoria del compianto Dott. Paolo Tortora, noto imprenditore napoletano scomparso lo scorso anno, attraverso una targa di encomio alla carriera che il Consigliere della città di Monte di Procida Dott.ssa Marilù Marasco ha donato alla moglie la Dott.ssa Valentina Abruzzeso Tortora.

“Negli ultimi dieci anni la sinergia è stata l’elemento cardine della nostra missione. Il merito va a tutti coloro che con i propri sforzi hanno contribuito alla crescita e all’autodeterminazione di questo fiero Paese dell’Africa Occidentale. Ringrazio il Governo della Repubblica del Bénin e S.E. il Presidente Patrice Talon, l’Ambasciata della Repubblica del Bénin in Francia, il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni del Bénin, nonché Sindaco di Cotonou, S.E. M. Luc S. Atrokpo, che stimo molto per il progresso che sta portando nella sua città, e il Vice Rettore dell’Università di Abomey Calavi Prof.ssa Nelly Kelomé per la fiducia espressa nei miei riguardi e per aver sostenuto il Consolato nella realizzazione dei progetti elencati", ha spiegato il Console.

La presenza della Galleria d’arte contemporanea aA29 Project Room e Mirabilia Art Advice dei fondatori Dott. Antonio Cecora e Gerardo Giurin è stato il vero valore aggiunto all'intera kermess, grazie all’alto profilo dell'installazione della giovane e talentuosa artista Matilde Sambo intitolata “Vita come saliente avidità”. "Un corpus di opere che abbraccia scultura, performance e video, che si concentra sui rituali di amore e lotta nel mondo animale e umano e sulle contraddizioni che queste azioni portano all’interno. Anche l’arte prende parte ad importanti eventi come questo, collaborando con istituzioni come il Consolato del Bénin, di cui sposiamo la nobile causa e che ci impegniamo a sostenere per il bene dell' umanità", ha concluso il Dott. Cecora.