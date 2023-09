Ex cappella di Santa Caterina al Pallonetto di Santa Chiara: ecco cosa diventerà

Nell'ambito del progetto dell’arcivescovo don Mimmo Battaglia di destinare beni della chiesa di Napoli alla valorizzazione di progetti che da un lato possano rigenerare e recuperare siti in decadenza, e dall’altro creino opportunità di riscatto sociale e lavorativo a soggetti svantaggiati, la cappella di Santa Caterina al Pallonetto di Santa Chiara, ridotta allo stato profano nel 1968 dall’allora Cardinale Ursi - e allo stato completamente devastata - diventerà una scuola/laboratorio di pizzeria per favorire il reinserimento lavorativo dei detenuti. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio per i problemi Sociali e il Lavoro della diocesi, prevede - con la collaborazione sinergica delle associazioni dei pizzaioli, del Comune di Napoli, dell’Università Federico II, e di altri attori istituzionale e non - la realizzazione del progetto sociale “Brigata Caterina” che ha, appunto, la mission di favorire il recupero sociale e la promozione lavorativa di detenuti in esecuzione penale, oltre che di ex detenuti. Nella cappella, in stato di abbandono, verrà realizzata una pizzeria dove, con un meccanismo di rotazione finalizzato ad ampliare il numero dei destinatari ed a promuoverne l’inserimento lavorativo anche in aziende del settore, saranno promossi percorsi professionalizzanti, con particolare attenzione a chi, nelle carceri della Campania, abbia acquisito la qualifica di pizzaiolo o svolgeva questo mestiere prima del periodo di reclusione. Il progetto è stato affidato dalla diocesi alla Impresa sociale Consul Service Soc. Coop, a cui è stato concesso il comodato d’uso gratuito, impegnata a promuovere un nuovo soggetto di scopo che possa assicurare sostenibilità nella realizzazione del progetto sociale ma senza trascurare il recupero e la valorizzazione architettonica e storico culturale dell’immobile, con l’integrazione dell’impianto produttivo di pizzeria in un contesto di attività, iniziative ed eventi di promozione turistica e della tradizione artistico culturale ed enogastronomica della città. E nella struttura oggi visita del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, accolto dal vescovo ausiliare don Gaetano Castello delegato dell’arcivescovo e dal direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro Antonio Mattone. Presenti anche il vicesindaco Laura Lieto, la professoressa Caterina Arcidiacono della Federico II che collabora con la diocesi alla realizzazione del progetto e il dottor Claudio Esposito responsabile della Consul Service Soc. Coop..