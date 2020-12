Si allarga la rete di beneficenza di Marican Spa e La Battaglia di Andrea che in occasione del primo anniversario dell'esclusione del piccolo Andrea dalla scuola paritaria di Afragola e dell'aiuto ricevuto dal sindaco Grillo in quel periodo buio, ha deciso di donare, attraverso la Marican, pacchi alimentare al Santuario di Sant'Antonio di Afragola, pacchi da distribuire alle famiglie meno abbienti. "Afragola e il sindaco ci sono stati molto vicini in quel periodo - dichiara il presidente de La Battaglia di Andrea - per noi é il minimo ricambiare con un bel gesto. Stiamo riuscendo ad aiutare tantissime famiglie grazie a Marican che ci sta fornendo dagli alimenti fino ad arrivare al detersivo, oltre che a prodotti natalizi, stiamo consegnando la spesa a molte famiglie indigenti che conosciamo direttamente o che ci segnalano. Fare del bene é una delle cose piú belle del mondo - prosegue Maraucci - ma ricevere aiuto da aziende come Marican é fondamentale; abbiamo consciuto Angela Canciello - conclude la donna - e abbiamo visto tutta la sua bontà, tende a riempire furgoni, auto o qualsiasi mezzo con il quale andiamo, e nei suoi occhi traspare la gioia di chi sa che sta aiutando il prossimo". Arriva anche il commento del sindaco Grillo. "Ringrazio per questo gesto la Battaglia di Andrea e Marican Spa - dichiara il sindaco Grillo - due grandi realtà che messe assieme non possono fare altro che aiutare I più bisognosi, gesti del genere fanno gioire in un momento difficile per tutto il mondo".