Apre il Villaggio della Befana: notte bianca e Gragnaniello in concerto

Resterà aperto fino alla notte tra il 5 e il 6 gennaio il Villaggio della Befana inaugurato questa sera in piazza Mercato. Sono 59 le casette in legno che arrivano fino in piazza del Carmine. Non solo dolci e giocattoli, la seconda edizione del villaggio, che riprende un'antica tradizione partenopea, propone anche diversi eventi musicali che culmineranno con il concerto del 5 di Enzo Gragnaniello. In più, tutti i negozi di corso Umberto e Forcella parteciperanno alla grande notte bianca del giocattolo.

La festa è stata inaugurata alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell'assessore comunale Teresa Armato, con tanto di banda musicale e majorette. "Siamo orgogliosi di aver realizzato la seconda edizione, speriamo di proseguire a lungo" le parole della Armato. "E' un modo per ricordare l'importanza di piazza Mercato" ha proseguito il sindaco.

Il rebus piazza Mercato

Il grande punto interrogativo è rappresentato proprio dal destino della grande piazza dimenticata della città. Riqualificata tra mille difficoltà con i fondi del progetto Unesco, la piazza è abbandonata per gran parte dell'anno, terra di conquista di babygang che partecipano a gare clandestine in sella agli scooter. L'illuminazione, nuova di zecca, non è mai entrata in funzione per un contenzioso con la ditta che ha realizzato i lavori. Oltre la metà delle attività commerciali del Lavinaio hanno chiuso i battenti.

"C'è la necessità di un grande piano di riqualificazione del territorio - afferma Manfredi - Mancano degli attrattori. Il flusso turistico si potrebbe spostare anche qui se noi saremo in grado di attivare un processo di attrazione, sia culturale che commerciale. C'è la chiesa di Sant'Eligio recuperata, per esempio, ma ci vogliono anche investimenti dei privati per un'offerta commerciale che sia al passo coi tempi".

Le interlocuzioni con i commercianti non sono mancate: "Ci siamo seduti intorno al tavolo più volte - conferma l'assessore Armato - Si era pensato a una fiera permanente. Ci vuole un accordo, un'intesa su un progetto condiviso dai più". Le stesse parole, più o meno, Manfredi e la Armato le avevo pronunciate già l'anno scorso, come è possibile verificare rivedendo il nostro servizio del 2023. In 12 mesi, per piazza Mercato non è cambiato nulla e ancora nulla si vede all'orizzonte.