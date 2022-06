I diritti dei disabili, continuano le azioni de La Battaglia di Andrea

É scatenata in tutta Italia l'associazione per i diritti dei disabili La Battaglia di Andrea. Gli attivisti Maraucci e Concilio stanno seguendo contemporaneamente diverse vicende in piú città italiane, vicende che ieri mattina sono state raccontate nel programma di Raiuno condotto da Eleonora Daniele, Storie Italiane.

"Non abbiamo limiti o confini - dichiara il presidente Asia Maraucci - accogliamo le segnalazioni da qualunque città arrivano e aiutiamo le famiglia a combattere, innanzitutto denunciando. Le aiutiamo in tutto - prosegue - gli diamo sostegno del nostro avvocato Sergio Pisani e ogni tipo di aiuto di cui hanno bisogno. Ci teniamo a sottolineare però - conclude - che non in tutte le scuole si cpmportano male ma ci sono tante scuole che funzionano benissimo, il problema spesso, sono i singoli, questi singoli che sporcano chi lavora bene, infatti le nostre battaglie servono a tutelare i bambini disabili assieme ai loro familiare, ma anche le scuole che funzionano bene".