La Battaglia di Andrea, consegnata al comune di Crispano pittura per stalli per disabili

Questa mattina l'associazione La Battaglia di Andrea ha consegnato al comune di Crispano fusti di pittura per ricalcare gli stalli per disabili e circa 70kg di pasta senza glutine per cittadini celiaci.

"Abbiamo ricevuto in donazione dall'azienda di Casoria Linvea srl dei fusti di pittura proprio adatti al manto stradale e li abbiamo consegnati direttamente al sindaco di Crispano, Michele Emiliano, e al comandante della polizia municipale, Fabio Dimino - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - La collaborazione tra associazioni ed istituzioni è una cosa fondamentale - prosegue - oltre alla pittura, abbiamo consegnato all'ufficio politiche sociali sempre di Crispano 70 kg di pasta senza glutine, avuta grazie ad una convenzione che abbiamo con il Cair. Cercheremo di fare ancora di più - conclude il presidente - Mi piace molto il modo di fare di Crispano e la loro concretezza, questa mattina insieme a noi la macchina l'ha scaricata direttamente il sindaco Emiliano, e questi sono gesti che lasciano il segno".