Bastardi di Pizzofalcone 3 campione di ascolti: battuto ancora il Grande Fratello Vip

Nella serata di ieri, lunedì 25 ottobre 2021, su Rai1 l’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha tenuto davanti la tv 4.461.000 spettatori pari al 21% di share. Ancora battuto, quindi, il Grande Fratello Vip 6 che ha raccolto - in una fascia oraria decisamente più ampia - 3.013.000 spettatori pari al 20.4%. Al terzo posto, invece, il ritorno di Report su Rai3 ha fatto registrare 2.304.000 spettatori pari ad uno share del 10.4%.

La serie de "I Bastardi di Pizzofalcone", in sostanza, chiude così come aveva aperto, mettendo "il naso" davanti agli altri programmi. Un successo più che annunciato e che fa già pregustare, ai tanti appassionati, l'arrivo della nuova stagione. Una stagione che, stando alla puntata di ieri, potrebbe arrivare presto anche se non si conoscono ancora tutti i particolari.