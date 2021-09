I Bastardi di Pizzofalcone sbanca ancora gli ascolti: battuto nuovamente il Grande Fratello

Grande successo per la serie tratta dai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni

Ancora un grande successo nella gara degli ascolti per I Bastardi di Pizzofalcone, in onda su Rai Uno, lunedì 27 settembre. Battutto come nella scorsa settimana il Grande Fratello Vip su canale 5.

I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha conquistato 4.458.000 spettatori pari al 21.5% di share. Il Grande Fratello di Signorini 2.828.000 spettatori con uno share del 19.2%.

Attesa per la prossima puntata de I Bastardi, tratto dai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, che andrà in onda domenica e non lunedì.