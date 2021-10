I Bastardi di Pizzofalcone 3 conquista il pubblico: grande attesa per la nuova serie

Ieri sera, in prima serata su Rai 1, è andata in onda l'ultima puntata de "I Bastardi di Pizzofalcone 3", serie tv tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Non sono mancati colpi di scena per l'ispettore Lojacono e i suoi uomini alle prese, sin dalla prima puntata, con il caso della bomba al ristorante di Letizia. Proprio la donna, molto intima dell'ispettore, nascondeva un grande segreto e alla fine si è rivelata essere l'assassina dell'uomo che la perseguitava.

Una grande delusione per Lojacono - interpretato da Alessandro Gassman - che, intanto, ha "perso" anche la sua amata Piras. Un intreccio di emozioni, insomma, che ha appassionato il pubblico per sei settimane e che gli fa già pregustare una nuova serie.

La conclusione dell'episodio di ieri - con Lojacono rapito e pestato da un personaggio misterioso - sembra non lasciare dubbi sul fatto che una nuova stagione sia in programma. Resta solo l'incognita del "quando" quasta serie venga prodotta. Tanti i quesiti ai quali i telespettatori cercano risposte. Lojacono, dopo la delusione di Letizia, andrà dalla sua Piras a Roma? Le strade di Pisanelli e frate Leonardo torneranno nuovamente ad incrociarsi? Ottavia e il commissario Palma, finalmente, riusciranno a coronare il loro amore?