Bastardi di Pizzofalcone ancora campione di ascolti: ecco come è andata

Il programma più visto del lunedì sera è ancora una volta "I Bastardi di Pizzofalcone". La serie, tratta dai romanzi di Maurizio, ha fatto registrare - in occasione della quarta puntata - ha appassionato ben 4.568.000 spettatori pari al 21.8 per cento.

Le avventure dell'ispettore Lojacono e dei suoi colleghi hanno ancora battuto il Grande Fratello Vip che ha totalizzato 3.181.000 spettatori pari al 20.7 per cento di share. Decisamente più distanti gli altri programmi: su Rai 2 Quelli che il Lunedì ha interessato 611.000 spettatori pari al 3.1 per cento di share; su Italia 1 la seconda puntata di Mystery Land ha conquistato 581.000 spettatori (2.8 per cento); su Rai 3 Presa Diretta ha totalizzato 1.330.000 spettatori pari al 5.9 per cento.