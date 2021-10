I Bastardi di Pizzofalcone 3: anticipazioni dell'ultima puntata

Lunedì 25 ottobre su Rai 1 è prevista la messa in onda della sesta e ultima puntata de “I bastardi di Pizzofalcone 3”. L’atteso episodio partirà con il ritrovamento in mare di un cadavere che per l’ispettore Lojacono e i suoi uomini del commissariato di Pizzofalcone sembra essere un caso come tanti altri, ma non sarà così Lojacono, infatti, si renderà presto conto che quel delitto è legato ad una lunga serie di crimini.

Inoltre, l'uomo ritrovato senza vita potrebbe essere la chiave per riuscire a risolvere il caso dell'attentato al risotrante che ha visto protagonisti proprio i Bastardi. Tutta la stagione ha ruotato proprio intorno all'attentato al ristorante di Letizia. Nell'ultimo episodio Lojacono e i suoi riusciranno a fare definitivamente chiarezza? Chi e perché ha messo la bomba?