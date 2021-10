Bastardi di Pizzofalcone 3: anticipazioni della terza puntata

In via del tutto straordinaria la terza puntata andrà in onda di domenica

Questa sera in prima serata andrà in onda su Rai 1 la terza puntata de I bastardi di Pizzofalcone 3 dal titolo "Rose rosse". Per l’ispettore Lojacono e la sua squadra arriva un momento complicato. In Rose Rosse uno dei poliziotti si ritrova coinvolto in un omicidio che lo costringe a fare i conti con questioni passate, ma anche con ombre del presente.

Lui è il colpevole? Neppure il poliziotto lo sa con certezza e per questo si ritrova in difficoltà a chiedere aiuto ai suoi amici e colleghi. Una bella gatta da pelare, insomma, che metterà alla prova tutto il commissariato.

La terza puntata della fortunata serie andrà in onda questa sera e non domani. Molti si sono chiesti il perché, pensando che la cosa sia legata al "confronto" con altri programmi. Assolutamente no. La puntata è stata spostata perché domani sera su Rai 1 andrà in onda uno speciale di Porta a Porta sulle amministrative.