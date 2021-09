Bastardi di Pizzofalcone 3: anticipazioni della seconda puntata

Questa sera, in prima serata su Rai1, andrà in onda la seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3. Il titolo del secondo episodio - su 6 episodi totali - è" Vuoto".

L’ispettore Lojacono e i suoi sono chiamati a risolvere il caso della misteriosa scomparsa di una professoressa. La donna, molto amata dai suoi studenti, è in rottura con il marito e il loro rapporto ormai sembra al capolinea. Intanto, si continua ad indagare sull'episodio della bomba al ristorante, ma non è tutto.

In commissariato c'è una new entry: il commissario Elsa Marini, interpretata da Maria Vera Ratti. Il nuovo arrivo non è visto di buon occhio dai Bastardi, soprattutto da Lojacono che non fa nulla per nasconderlo. Infine, la PM Laura Piras è perseguitata da un misterioso stalker.La donna in un primo momento sottovaluta il pericolo, ma poi si allarmerà.