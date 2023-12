Pannelli fonoassorbenti per ridurre inquinamento acustico e ambientale: la novità

"Grazie ad un intenso e proficuo lavoro di raccordo con la nuova società che gestisce l'autostrada, la “SPN spa” ed il Ministero delle Infrastrutture si completano i lavori della galleria "Canarde" e verranno installati pannelli fonoassorbenti di ultima generazione lungo la rampa di uscita di Portici sulla Napoli-Pompei-Salerno. L’effetto sarà un notevole abbattimento del rumore e quindi la riduzione dell'inquinamento acustico ed ambientale". Ad annunciarlo in un post sui social è il sindaco di Portici Enzo Cuomo.

"Sono già in corso i lavori che consentiranno, in primo luogo, di terminare la collocazione delle barriere fonoassorbenti lungo il confine tra l’autostrada e gli edifici abitativi che si trovano immediatamente a ridosso della stessa, con un immaginabile beneficio in termini di riduzione dell’inquinamento acustico ed ambientale per l’intera zona. Al contempo si procederà anche alla sistemazione di quelle aree in corrispondenza dell’ ex svincolo 'Portici-Bellavista', con la Società “SPN” che si è impegnata anche a completare tutte le opere complementari previste sul territorio della Città di Portici per un importo di 3,5 milioni di euro. Un importante investimento che consentirà al nostro territorio di potenziare e ultimare le infrastrutture già presenti, con una particolare attenzione all’abbattimento dell’inquinamento acustico e delle concentrazioni inquinanti. Ringrazio l'assessore Iacone ed il consigliere Portoghese che hanno collaborato attivamente con un prezioso lavoro di raccordo e costante sollecitazione necessari per concretizzare gli interventi", aggiunge il primo cittadino del comune vesuviano.