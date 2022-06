Reddito di Cittadinanza, un barman: “Oggi lavoro perché meno persone sono disposte a farsi sfruttare”

“Stamattina un evento storico: mi ha chiamato il centro per l'impiego di Giugliano per una posizione di barista”.

Inizia così il post, su Facebook, di un ragazzo entusiasta di aver trovato lavoro. Quella che dà nel suo breve racconto è una prospettiva del tutto nuova su di una questione che sui media forse ha trovato anche troppo spazio: il reddito di cittadinanza.

Il neo barista infatti è dall'altra parte rispetto agli esercenti che raccontano di non trovare lavoratori a causa del sussidio, anzi spiega di essere riuscito a trovare un'occupazione regolare proprio perché – col RdC – è diventato complicato trovare persone che si accontentano di salari bassissimi.

La chiamata del centro per l'impiego, poi, lo ha molto sorpreso. Ne parla come di “una cosa che sembrava fosse solo una leggenda, dove nei tempi in cui ero ragazzino avrei voluto tanto che l'avessero fatto. Un servizio del quale nell'immaginario collettivo si sa che esiste, ma appunto 'è ornamentale' direbbe il buon Troisi”.

Poi la riflessione: “Suppongo che questo sia accaduto solo e sottolineo, solo! perché i soliti schiavisti della ristorazione e del turismo non riescono più a trovare gente disposta a farsi sfruttare per una paga misera e per qualsiasi condizione”. “Voglio solo dire grazie a tutta la gente che rifiuta lavori per essere sfruttati – conclude – poiché è grazie a loro se si stanno scuotendo le coscienze della legalità. Grazie ancora”.