Barbie con la sindrome di Down, Trapanese: “Un giorno speciale per Alba”

"Oggi è un giorno speciale per Alba e per i bambini come lei. Barbie ha fatto un regalo incredibile per tutti, quello di realizzare una Barbie con la sindrome di Down. È molto importante per i bambini sentirsi accolti nel gioco e riconoscersi in esso". Così l'assessore al Welfare di Napoli, Luca Trapanese, papà di una bambina con la sindrome di Down, sui social.

"Alba subito si è riconosciuta nella nuova Barbie ed ha voluto giocare creando tante avventure. Sono tanti i modi che abbiamo per dare possibilità a tutti di sentirsi inclusi nella vita quotidiana, per questo ringrazio Mattel per questa importante intuizione che ha un grande valore sociale. Io e Alba abbiamo partecipato al lancio della nuova Barbie in maniera completamente gratuita, ringraziamo Mattel per averci regalato questa bambola", ha concluso.