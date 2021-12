“Bar Stella”, Giovanni Esposito: “De Martino ragazzo di talento. Abbiamo conquistato anche Arbore”

Grande successo per la prima puntata di “Bar Stella”, il nuovo programma di Stefano De Martino, in onda ogni martedì in seconda serata su Rai2. Tra i protagonisti c’è anche l’attore napoletano Giovanni Esposito che, nel programma, veste i panni dell’avvocato D’Afflitto.

“Sono felice di far parte di questa banda meravigliosa di pazzi”, dice Esposito ai microfoni di NapoliToday. “Si è creata una grande alchimia nel gruppo. Questo è un lavoro che Stefano De Martino fa in maniera meravigliosa: riesce a capire come sono le persone e a metterle insieme. Stefano è una persona molto accogliente e questa credo sia la sua più grande qualità”, ha detto ancora l’attore.

“La puntata l’abbiamo vista tutti insieme, in un ristorante. Ci siamo molto divertiti. Poi gli ascolti sono stati ottimi, per una seconda serata. Il format ci piace tanto. Posso far trapelare che è arrivato un messaggio di Renzo Arbore che era molto contento della trasmissione. Quella è una medaglia che si mette in bella mostra perché l’omaggio che Stefano voleva fare era a lui. Con le debite proporzioni, ovviamente”, ha raccontato Esposito.

Poi, ancora su De Martino: “Ha talenti da vendere e ne ha ancora tanti da scoprire. Poi è sempre uno alla ricerca, che studia sempre, che si mette in gioco. Potrebbe starsene tranquillo e, invece, si rimette sempre in gioco”.