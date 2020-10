Coronavirus, emergenza epidemiologica ed economica: a Soccavo è già arrivato il Natale

La richiesta del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel pomeriggio di venerdì, di un possibile nuovo lockdown a causa dell’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha scatenato subito numerose reazioni contrarie in città, con proteste contro il coprifuoco e contro l'ipotesi di una futura nuova chiusura.

A Napoli, però, ci sono anche commercianti che hanno scelto una strada alternativa per mostrare tutto il loro dissenso per possibili decisioni che, a loro dire, rappresenterebbero il colpo di grazia per l’economia: stiamo parlando del bar “Dolcezze Napoletane”, sito in via Dell’Epomeo a Soccavo.

Una protesta pacifica e anche una provocazione

Nella mattinata di sabato in molti sono rimasti confusi nel vedere il bar, alla data del 24 ottobre, già addobbato in tema natalizio.

La risposta è da ritrovare nel cartello esposto all’ingresso dell’attività: “C’hanno imposto di nuovo di stare a CASA a fracicare… ma noi al NATALE non vogliamo rinunciare… È chisti tiemp è meglio portarsi avanti e festeggiare”.

Queste sono state le dichiarazioni rilasciate da Rossella Iannaco, dello staff del bar soccavese: “La nostra è una protesta pacifica. Una provocazione con cui vogliamo augurare il nostro ottimismo alle persone. Abbiamo avuto l’appoggio di tutto il quartiere. Una iniziativa che rappresenta appieno lo stato d’animo di tutti i commercianti napoletani”.