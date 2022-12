Assorbenti e calze gratis alle donne che vanno in bagno al bar: "Questa è civiltà"

Bella iniziativa di un bar di Sant'Anastasia.

A segnalarlo Gianni Simioli alla Radiazza (Radio Marte) in un post: "Abbiamo scoperto che, in un bar-bistrot di Santa Anastasia, esiste un bagno, crediamo unico in Italia, che offre alla clientela femminile, grande varietà di: assorbenti, salvaslip e calze. Per tutti, invece, cotton fioc e deodoranti! 15 anni fa, inventai, la prima guida ai Wc di Napoli (poi scopiazzata da tutti), dove segnalavo i bagni di locali pubblici (ma anche di Musei e Comune), più e meno "accoglienti". Se la dovessi rifare, al Bistrot Zì Rosa , darei 5 stelle e anche un premio. Questa si chiama civiltà".