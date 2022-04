Pecoraro Scanio: “Bene appello Italia nostra su Gambrinus. Manfredi completi ripristino locali storici"

Alfonso Pecoraro Scanio è stato l’artefice, da deputato, insieme all’allora presidente della Provincia Amato Lamberti della restituzione al gran caffè Gambrinus dei locali occupati dal Banco di Napoli e oggi apprezza l’appello di Italia Nostra a Manfredi perché si completi il ripristino dell’integrità di uno dei più antichi e prestigiosi locali storici d’Italia. “Iniziai questa battaglia culturale quando ero consigliere regionale della Campania e scoprii che la banca occupava lo spazio di un caffè storico frequentato da artisti e personalità di rilievo internazionale. Quando riuscimmo a far eleggere il prof Amato Lamberti a presidente della Provincia, proprietaria dell’immobile, finalmente fu ripristinato il lato su piazza Plebiscito. Ora finalmente il sindaco della città metropolitana può portare a termine la restituzione al ruolo di locale storico anche il lato su via Chiaia. L’appello di Italia nostra va accolto e soprattutto questo sia un esempio positivo per tutelare tutti i locali storici italiani che sono anche un volano per il turismo culturale e di qualità.” Afferma Pecoraro Scanio che oggi insegna turismo alle lauree magistrali di milano Bicocca, Roma TorVergata e Napoli Federico ll.