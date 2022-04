Restyling lungomare, pubblicato il bando: tutti i dettagli

Si avvicinano i lavori al lungomare partenopeo. Il bando di gara per il restyling completo di via Partenope è stato pubblicato, e prevede la presentazione di offerte fino al 13 maggio prossimo. Sono previsti 14 mesi di lavorazioni, soggetti a ribasso in fase di offerta.

Per la scelta del vincitore "si valuteranno le migliori proposte", spiega Palazzo San Giacomo. In particolare saranno premiate nel punteggio la qualità architettonica e impiantistica (quindi scelta dei materiali e uso di tecnologie innovative per l'informatizzazione), la qualità ambientale (il trattamento dei materiali di risulta e le ipotesi di sistemazione di spazi a verde), le metodologie di cantierizzazione il più possibile volte a minimizzare i disagi.

"Il progetto - spiega il Comune di Napoli - prevede la stessa dimensione del marciapiede lato mare, due corsie di ciclabile, due corsie carrabili per i mezzi di soccorso, il carico e scarico e l'apertura alle auto quando l'Amministrazione comunale lo riterrà opportuno. Infine la sistemazione ordinata del marciapiedi dal lato dei ristoranti e degli alberghi. Previsti arredi urbani di qualità".

L'esborso economico sarà di 13,2 milioni di euro con ulteriori 300mila euro da destinare ad ulteriori tecnologie.